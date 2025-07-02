Bakan Kacır paylaştı! Yapay zekayla oluşturuldu, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekaya daha fazla yatırım yapma hedeflerini paylaştığı bir video ile dile getirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı videosunu paylaştı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken; yapay Zeka’ya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz”

Bakan Kacır, yapay zeka ile hazırlanmış video için ise yetkili firmaya teşekkür etti. Kacır, “Bu videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlamış olan yerli girişimimize teşekkürler!” ifadelerini kullandı.