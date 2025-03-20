HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"

Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"

20.03.2025 22:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte artık Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti. Bugün Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize sanayi bölgeleri yükseliyor" dedi.

Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük'te iş insanları ve sanayicilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Kacır, dünyanın çok farklı bir evreye girdiğini belirterek, "Eski ezberlerin tümüyle terk edildiği bir döneme adım attı dünya. Bu durumu ortaya çıkaran birkaç unsur oldu. Biri maalesef insanlığın gördüğü en büyük mezalimlerden birinin, bir soykırımın bir buçuk yılı aşkın bir zaman adeta canlı yayında dünyaya seyrettirilmesi. Gazze'de İsrail on binlerce ton bombayla 50 binden fazla insanı katletti. Okulları, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombaladı. Milyondan fazla insanı evinden, mahallesinden, yurdundan etti. Bütün dünya maalesef bu mezalimi adeta canlı yayında seyretti" dedi.

"Bugünün dünyasında var kabul ettiğimiz uluslararası kurumların hiçbiri vazife görecek halde değilmiş" diyen Kacır, "Müşahede ettik ki bugünün dünyasında, mazlumların, masumların, mazlumların hakkına, hukukuna sahip çıkacak bir uluslararası hukuk düzeni maalesef yokmuş. Bir kez daha anladık ki Türk milleti olarak bizler adalet ve merhamet medeniyetinin bayrak taşıyıcısı olarak muhakkak çok kuvvetli olmak ve sadece Türk milletinin değil dünyada haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kim varsa o mazlumların hakkını hukukunu korumak adına gayret göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

30 yıldan fazladır onlarca şehirde terör ile mücadele edildiğini aktaran Kacır, "Onlarca şehrimizde 30 yıldan fazla zamandır terör belası vardı. O şehirlerin adeta tek gündemi terörle anılır hale gelmişti ama Allah'a hamdolsun milli savunma sanayimiz sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eşsiz fedakarlıklarıyla terörü topraklarımızdan kazıdık, attık" diye konuştu.

Kacır, "Sadece bugünü değil yarını da düşündük. 50-100 yıl sonrasını düşündük. Sınırlarımızın yanı başında kurulmak istenen teröristan haritalarına rıza göstermedik. Arkalarında kim varmış, kim onları cesaretlendiriyormuş aldırış etmedik. Türkiye'nin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini güvence altına almaya dönük ne gerekiyorsa onu yaptık Allah'a hamdolsun. Böylelikle terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte artık Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti. Bugün Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize sanayi bölgeleri yükseliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu hükümetini "bölücü" politikalar izlemekle suçladıİsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu hükümetini "bölücü" politikalar izlemekle suçladı
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

Merak edilen rapor ortaya çıktı! İşte diplomaları iptal etme nedenleri...

Merak edilen rapor ortaya çıktı! İşte diplomaları iptal etme nedenleri...

Milli Takım, Macaristan'ı İstanbul'da çok rahat devirdi! Budapeşte'de işi bitirip dönelim...

Milli Takım, Macaristan'ı İstanbul'da çok rahat devirdi! Budapeşte'de işi bitirip dönelim...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.