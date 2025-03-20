Bakan Kacır: "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük'te iş insanları ve sanayicilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Kacır, dünyanın çok farklı bir evreye girdiğini belirterek, "Eski ezberlerin tümüyle terk edildiği bir döneme adım attı dünya. Bu durumu ortaya çıkaran birkaç unsur oldu. Biri maalesef insanlığın gördüğü en büyük mezalimlerden birinin, bir soykırımın bir buçuk yılı aşkın bir zaman adeta canlı yayında dünyaya seyrettirilmesi. Gazze'de İsrail on binlerce ton bombayla 50 binden fazla insanı katletti. Okulları, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombaladı. Milyondan fazla insanı evinden, mahallesinden, yurdundan etti. Bütün dünya maalesef bu mezalimi adeta canlı yayında seyretti" dedi.

"Bugünün dünyasında var kabul ettiğimiz uluslararası kurumların hiçbiri vazife görecek halde değilmiş" diyen Kacır, "Müşahede ettik ki bugünün dünyasında, mazlumların, masumların, mazlumların hakkına, hukukuna sahip çıkacak bir uluslararası hukuk düzeni maalesef yokmuş. Bir kez daha anladık ki Türk milleti olarak bizler adalet ve merhamet medeniyetinin bayrak taşıyıcısı olarak muhakkak çok kuvvetli olmak ve sadece Türk milletinin değil dünyada haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kim varsa o mazlumların hakkını hukukunu korumak adına gayret göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

30 yıldan fazladır onlarca şehirde terör ile mücadele edildiğini aktaran Kacır, "Onlarca şehrimizde 30 yıldan fazla zamandır terör belası vardı. O şehirlerin adeta tek gündemi terörle anılır hale gelmişti ama Allah'a hamdolsun milli savunma sanayimiz sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eşsiz fedakarlıklarıyla terörü topraklarımızdan kazıdık, attık" diye konuştu.

Kacır, "Sadece bugünü değil yarını da düşündük. 50-100 yıl sonrasını düşündük. Sınırlarımızın yanı başında kurulmak istenen teröristan haritalarına rıza göstermedik. Arkalarında kim varmış, kim onları cesaretlendiriyormuş aldırış etmedik. Türkiye'nin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini güvence altına almaya dönük ne gerekiyorsa onu yaptık Allah'a hamdolsun. Böylelikle terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle birlikte artık Anadolu topyekun bir kalkınma hamlesine girişti. Bugün Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize sanayi bölgeleri yükseliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır