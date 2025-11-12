HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuruların 905 bin 640’ının e-Devlet, 30 bin 519’unun banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiği bildirildi.

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı" 1

Yetkili bankalarda kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini TOKİ’nin internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca ALO 181 hatt’nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. E-Devlet’te 15 Kasım’a kadar kademeli başvuru sürecek. 12 Kasım’da son rakamı "4", 13 Kasım’da son rakamı "6", 14 Kasım’da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı" 2

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandıKamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı
TİKA Başkanı Eren, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiTİKA Başkanı Eren, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildi

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.