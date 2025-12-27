HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi.

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı 1

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı 2

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı 3

BAKANLIK UYARDI: TEDBİRLİ OLUN

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den Tayland ve Kamboçya açıklamasıABD'den Tayland ve Kamboçya açıklaması
Fransa'dan İsrail'e çağrıFransa'dan İsrail'e çağrı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.