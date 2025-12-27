HABER

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Kara kış Türkiye'yi etkisi altına aldı. Önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İSTANBUL'A İSTİKAMETİNE GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Bolu Dağı nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor 1

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu Dağı nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor 2

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

Bolu Dağı nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor 3

Bolu Dağı nda yoğun kar yağışı! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
