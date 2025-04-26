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Bakan Kurum açıkladı! İşte İstanbul'dan en çok ihbarın geldiği 5 ilçe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından İstanbul'daki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Kurum en çok ihbarın sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Avcılar'dan geldiğini ifade etti.

Bakan Kurum açıkladı! İşte İstanbul'dan en çok ihbarın geldiği 5 ilçe
Recep Demircan

İstanbul'daki depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kurum açıklamasında "8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Ayrıca Kurum en çok ihbarın sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Avcılar'dan geldiğini ifade etti.

Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar;

  • 8 bin 367 binayı inceledik.

  • 7 bin 113 binanın hasarsız,

  • 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

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deprem İstanbul Murat Kurum
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