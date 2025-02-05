Bakan Kurum Adıyaman'da! 201 bin konut teslim edildi: "6 Şubat'tan 6 Şubat'a gelip fotoğraf çekilip gidiyorlar"

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ardında büyük bir enkaz bıraktı. Üzerinden iki sene geçmesine rağmen yaşanan acılar hala dün gibi... Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da depremlerin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'daydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak üzere Adıyaman'a hareket etti. Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum konutlarla ilgili bilgi verdi.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI: 201 BİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci senesinde felaketten büyük hasar alan Adıyaman’da bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

“Çok ama çok zor günler geçirdik. Birbirimize sıkıca tutunduk. Depremin ikinci yılı itibarıyla 201 bin konutu teslim ettik. Bu konutları vatandaşlarımıza teslim etmek devlet olarak bizim namusumuzdur, şerefimizdir.

"6 ŞUBAT'TAN 6 ŞUBAT'A BURAYA GELİP FOTOĞRAF ÇEKİP GİDİYORLAR"

Burada yapılan yüzbinlerce konutu görmezden gelmek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. 6 Şubat’tan 6 Şubat’a buraya geliyorlar fotoğraf çekip gidiyorlar. Ben bakanlığımdan bu yana her hafta buradayım. Bizi eleştirenler bu 201 bin konutun maketini bile yapamazlar.”