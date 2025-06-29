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Bakan Kurum Bilecik'teki yangının bilançosunu açıkladı: 47 bağımsız birim yıkıldı

Yangınlarla ilgili bir açıklama da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, "Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Bilecik'teki yangının bilançosunu açıkladı: 47 bağımsız birim yıkıldı
Ufuk Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in köylerine sıçrayan orman yangınında Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki 3 köyde; 23’ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını açıkladı. Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır” mesajını verdi.

SN. Murat Kurum Fotoğraf 1

19 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını cuma günü Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın seyreden orman yangınında ilçeye bağlı 17 köy\mahalleden toplam 367 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede 19 kişi hafif yaralandı.

Bilecik Gölpazarı Orman Yangını Hasar Tespit Çalışmaları Fotoğraflar 43 (4)

47 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILDI, 66 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI

Çalışmalarla ilgili son durumu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Murat Kurum
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