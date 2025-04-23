Bakan Kurum'dan AFAD toplantısı sonrası açıklama: "12 binamızı tedbiren boşalttık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da medyana gelen depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, afet koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun diledi. Bakan Kurum, “Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibarıyla paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değildir. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde, İstanbul’la ilgili yapılması gereken iş ve işlemler AFAD’ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

“12 BİNAMIZI TEDBİREN BOŞALTTIK”

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Gelen talepler doğrultusunda hemen incelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşattık. Arkadaşlarımız bu binalarda yine detaylı bir inceleme yapacaklar.

“3 BİN EKİBİMİZLE HASAR TESPİTLERİNİ YAPACAĞIZ”

Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem ve afetler konusunda çalışmalar yapan en saygın bilim insanlarıyla anlık istişare halinde olduklarını belirterek şöyle devam etti: Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Hasar tespit yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul’a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul’daki ekibimiz şuan sahada. Toplamda sahada 3 bin hasar tespit ekibi olacak. 3 bin ekibimizle hastanelerimiz okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kuruluş kurumlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 112’ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek ve burada ‘binam bu deprem sebebiyle zarar gördü’ diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve hasar tespitlerini hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız.

İSTANBUL’UN İKİ YAKASINDA KRİZ MERKEZİ KURULDU

Sürecin AFAD koordinasyonunda yürütüleceğinin altını çizen Bakan Kurum, “Biz de Bakanlık olarak hem Anadolu Yakası’nda hem de Avrupa Yakası’nda iki kriz merkezi kuruyoruz. Burada 39 ilçeye ilişkin kaymakamlıklarımıza gelen, 112’ye gelen talepleri anında yerinde incelemek suretiyle bu hizmetleri inşallah vatandaşımıza hızlı bir şekilde vereceğiz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN RİSKLİ BİNALARA GİRMESİNLER”

Riskli binalarla ilgili vatandaşları uyaran Bakan Kurum, şunları söyledi: Artçı depremler yine devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte anbean dinliyor, takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Riskli binalara kesinlikle girmeyelim. Eğer bir endişeleri varsa, binaları ile ilgili tereddütleri varsa hemen bizi arasınlar, 112’yi arasınlar. Ve oradan ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirelim binaların tespitlerini yapalım.

“GELİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HEP BİRLİKTE YAPALIM”

Bakan Kurum, İstanbul’un deprem gerçeğinin altını bir kez daha çizdi: Bugünkü yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir. İstanbul’un tek gündemi vardır, tek gündemi de olmak zorundadır. Bu gündem de depremdir. Bu süreci hep birlikte el ele vererek yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu acıları yaşadık. En son 6 Şubat depreminde 50 bine aşkın canımızı toprağa verdik. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Burada kentsel dönüşüm yapılmalıdır, yapılmamalıdır bunlara girmeden riskli bir bina, hasarlı bir bina varsa hep birlikte muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı elimizi taşın altına koymak zorundayız. Biz eğer bu makamlarda oturuyorsak bize düşen görev, sorumluluk budur. Kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı her türlü süreci, mücadeleyi gelin hep birlikte yapalım, İstanbul’umuzu dönüştürelim. Hep birlikte çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye bırakalım.

“DEVLETİMİZ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR”

Deprem bölgesinde ilgili tüm kamu kurumlarının yeniden inşa sürecini uyum içinde yaptığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Deprem bölgesinde 550 bin konutun inşaatının başlatıldığı gibi İstanbul’un 39 ilçesinde İçişleri Bakanlığımızla, AFAD’ımızla, ilgili tüm bakanlıklarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz. Her türlü mücadeleyi ortaya koymaya devam ediyoruz. Devletimiz güçlü bir devlettir. Sayın Cumhurbaşkanımız anbean İstanbul’u aynı deprem bölgesinde olduğu gibi yakinen takip etmektedir. Biz de burada milletimizle birlikte bu süreci inşallah hep birlikte yürüteceğiz.

Bakan Kurum, toplanma alanlarında Kızılay’ın vatandaşa her türlü desteği sağlayacağını belirtti.