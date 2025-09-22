Bakan Kurum'dan, COP31 diplomasisi! New York'ta üçlü toplantı

BM Genel Kurulu 80. Oturumu kapsamında New York’ta bulunan Bakan Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Bowen ve Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile üçlü toplantı düzenledi. Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığının ele alındığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, ”COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” mesajını verdi.