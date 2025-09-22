HABER

Bakan Kurum'dan, COP31 diplomasisi! New York'ta üçlü toplantı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile Türkiye’nin COP31 başkanlığı adaylığına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Devrim Karadağ

BM Genel Kurulu 80. Oturumu kapsamında New York’ta bulunan Bakan Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Bowen ve Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile üçlü toplantı düzenledi. Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığının ele alındığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, ”COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” mesajını verdi.

çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
