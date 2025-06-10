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Bakan Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 3 binden fazla konutun yapımını tamamladı. Bir depremzedenin “Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum sosyal medya hesabından yeni inşa edilen evlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Hassa ilçesini yeniden ayağa kaldırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

BAKAN KURUM’DAN HASSA PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı.

HATAY HASSA AFET KONUTLARI 1_08_29.Still003

Mesajında depremzede Yunus Demir’in “Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Hatay Hassa’daki afet konutlarımızı gördünüz mü?” ifadesini kullandı.

“DÖRT DÖRTLÜK GÜZEL BİR YAŞAM ALANI YAPTILAR”

YUNUS DEMİR f1

Hak sahibi Yunus Demir devletin verdiği sözü tuttuğunu belirterek, “Evimizin hemen arkasında park var. Parkı dört dörtlük yapmışlar. Güvenerek, pencereden çocuklarımıza bakabiliyoruz. Eşimizle gidiyoruz spor yapıyoruz. Gerçekten devlet bize bir ev değil, yuvanın içinde yuva yaptı. Her şeyi dört dörtlük, çok güzel bir yaşam alanı yaptı” diye konuştu.

“TOKİ’YE TAŞINDIĞIMDAN BERİ GÜVENLE UYUYABİLİYORUM”

KARDELEN BOZKURT f1

Evine yeni taşınan Kardelen Bozkurt da “TOKİ’ye taşındığımdan beri güvenle uyuyabiliyorum. Devlet yapmasaydı belki bu kadar güvenmeyebilirdik. TOKİ evleri bize daha iyi geldi. 1-2 seneye kadar burası tam olarak oturmuş olacak. O zaman bizim için daha da kullanışlı olacak” dedi.

GÜVENLİ ŞEHİRLER İNŞA EDİLİYOR

HÜSEYİN TUYGAR- TOKİ UZMANI f1

Çalışmalara ilişkin bilgi veren TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar, depremden korkusundan uzak, güvenli şehirler inşa ettiklerini söyledi: Konutları 7/24 ve 3 vardiya esasıyla tamamladık. 6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ’nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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