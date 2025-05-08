Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' çağrısı! "Deprem siyaset üstü bir konu" diyerek vurguladı: "İstanbul'un dönüşümünde tüm belediyelerimizi paydaş olarak görüyoruz"

İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada önemli açıklamalara yer verdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Riski bölgelerin en başında İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesinde. 2000 yılında İstanbul’un tamamı riskli iken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İstanbul'un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için 'yarısı bizden kampanyası' başlattık. 2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık.

Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarımızı 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL’ye çıkardık. İstanbul’umuzda 62 bin konutumuz yarısı bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir. 6.2’lik bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir yıkım olmasa da ilgili birimlerimizle, bakanlıklarımız sahada milletimizle birlikte bu zor günleri birbirimize destek olarak üstesinden geldik. Hasar tespitlerini yapıp vatandaşlarımızın evlerine girmesine yardımcı olmaya çalıştık. İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası 452 bin ev ve iş yeri incelendi. 354 bin bağımsız bölümün hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit etti.

"TÜM BELEDİYELERİMİZİ İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN PAYDAŞ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Devletimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizi İstanbul'un dönüşümü için paydaş olarak görüyoruz. Deprem siyaset üstü bir konudur. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

"SÖZ VERİYORUM" DİYEREK ÇAĞRIDA BULUNDU: "LÜTFEN BİZİ ARAYIN"

İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği yük değildir, olmamalıdır.

Ben söz veriyorum İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da bakanlığımın kapıları da sonuna kadar açıktır. Lütfen bizi arayın, sorun bizden destek isteyin bize destek verin. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım.

"KONSER DE ETKİNLİK DE DÜZENLEMEYELİM, BÜTÜN PARAMIZI BURAYA HARCAYALIM"

Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Hep birlikte konser de düzenlemeyelim etkinlik de düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım"