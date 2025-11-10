Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: “Yüzyılın konut projesiyle daha nice yuvalar yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle 81 ilde konutların inşasına devam ediyor. Sakarya’nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 403 konut vatandaşlara teslim edildi. Konutlarla birlikte 26 bin 828 metrekarelik yeşil alanda 7 çocuk oyun parkı ve spor alanları yapıldı, mahalleye 22 iş yeri, 1 cami ve okul da kazandırıldı. Yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, “Hayal de değil rüya da. İşte Sakarya’da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“500 BİN DEĞİL 1,5 MİLYON SOSYAL KONUT OLSUN”

Sosyal konut projesiyle ev sahibi olan Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 500 bin sosyal konut kampanyasını duyunca çok sevindiğini belirterek, “500 bin değil de 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun daha fazla olsun. Yani biz hep bunu istiyoruz” dedi. Yılmaz ev sevincini ise şöyle anlattı:

"Acaba benim mi, rüya mı dedim... Gerçekten oldu. Herkes rüyalarına kavuşur. Yeter ki istesinler, yeter ki başvursunlar. Yani başvurmaktan vazgeçmesinler. Devlet zaten bir baba olduğu için yani dar gelirlileri sarması lazım, zaten sarıyor da. Saracağına da inanıyoruz… "

“DEVLET NE DİYORSA YAPIYOR ARKASINDA DURUYOR”

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Menekşe Söğüt, “Devlet ne diyorsa yapıyor arkasında duruyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız da açıkladı 500 bin konutu. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şartları çok güzel, imkanları çok güzel. İnşallah ülkemize, insanlarımıza, milletimize hayırlı olur” dedi. Asiye Alemdar da TOKİ ile rahat bir yaşam alanına kavuştuğunu söyledi:

"Benim 9 tane evladım var. 23 tane torunum var. Geldiklerinde parklara, oyun alanlarına gidiyorlar. Yani burası rahat. Şu yaşlılıkta diyorum ki Allah'ım benim gibi herkese böyle güzel yaşlılık nasip eyle.

“KENDİ EVİNDE KİRADAN DAHA AZ ÖDÜYORSUN”

Ev sahibi Kanber Söğüt, TOKİ konutlarının sağlamlığına ve ödeme kolaylığına dikkat çekerek “Depremlerde de görüyoruz. Hangi TOKİ binası yıkıldı? Cüzdanlarına da uygun fiyatı var. Bunu ben tavsiye ederim” dedi. Muradiye Yılmaz ise “Kendi evinde oturuyorsun, kiradan daha az bir miktar para ödüyorsun”