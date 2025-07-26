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Bakan Kurum'dan yangın bölgelerine ziyaret: Hasar tespit çalışmaları tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki orman yangınlarında hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, toplamda 87 bağımsız birimde ağır hasar ve yıkım tespit edildiğini açıkladı. Yangınların yol açtığı acı tablo havadan görüntülendi.

Bakan Kurum'dan yangın bölgelerine ziyaret: Hasar tespit çalışmaları tamamlanıyor
Devrim Karadağ

Orman yangınlarının ardından yaralar sarılıyor, hasar tespit raporları açıklandı.

Türkiye, son günlerde farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da etkili olan yangınlar, büyük maddi hasara yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarının hızla başladığını duyurdu. Bakan Kurum, bizzat yangın bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti. Şu ana kadar Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12 ve Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Bakan Kurum, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye ve Karaçam mahallelerinde çıkan yangın, bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alanları küle çevirdi. Yangının ardından ortaya çıkan acı tablo, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, bir yanda yemyeşil ağaçlar, diğer yanda ise simsiyah yanmış alanlar yan yana duruyor. Bu durum, yangının ne denli büyük bir tahribata yol açtığını gözler önüne seriyor.

Yangınla mücadelede itfaiye ekiplerinin yanı sıra, TOMA ve beton mikserleri de kullanıldı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla yangınzedelerin yanında olduğunu belirten Bakan Kurum, en kısa sürede yeni konutların inşa edileceğini ve hayatın normale dönmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Orman yangınlarının yol açtığı hasarın telafisi için devlet ve millet el ele vererek çalışmaya devam edecek. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşların yaraları sarılacak ve yeniden umutla hayata tutunmaları sağlanacak. Bakan Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yangınzedelerin mağduriyetini en aza indirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum orman yangını
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