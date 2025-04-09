Bakan Kurum’dan "Yarısı Bizden" paylaşımı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler’de Yarısı Bizden kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı’nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: Herkes evini kentsel dönüşüme versin" ifadelerini kulandı.

"Sağlam evlerde oturmak kısmet olacak"

40 yıldır Bahçelievler’de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını bu yüzden evini yenileme kararı aldığını aktardı. Şubat ayında binasının boşaltıldığını kaydeden Yazıcı, "Mayıs gibi yıkıldı, ağustosta da temeli atıldı. 10 gün kadar önce de sözleşmemiz yapıldı. Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bini hibe 700 bini kredi bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız üç ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerde oturmak kısmet olacak" diye konuştu.

"Eski binaları artık görmeyeceğiz"

Yazıcı, binada yaşayan vatandaşların tamamının oyu ile sözleşmenin onaylandığını ifade ederek, "Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır" ifadelerine yer verdi.

Yarısı bizden kampanyası

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Yarısı Bizden' desteği ile İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sağlanacağı kaydedildi. İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlananacak ve 10 yıl vadeye yayılacak. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstlenecek. 700 bin liralık hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendirilecek.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır