HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum, DEM Parti Milletvekili Sakık’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ı kabul etti.

Bakan Kurum, DEM Parti Milletvekili Sakık’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.

BAKAN KURUM İLE SAKIK BİR ARAYA GELDİ

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "DEM Parti Ağrı Milletvekili Sayın Sırrı Sakık ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ağrı ile çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kameradaUzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kalp krizi hastasına 'kas ağrısı' teşhisi: Soruşturma başlatıldıKalp krizi hastasına 'kas ağrısı' teşhisi: Soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Sırrı Sakık Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti

Fenerbahçe'de deprem! 7 yönetim kurulu üyesi birden istifa etti

Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."

Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.