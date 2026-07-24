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Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kırıkkale’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği ve yolda dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savrulurken, olay yerinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaza, dün gece Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu’nun (30) kullandığı 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada 1

UZMAN ÇAVUŞ MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Keyvanoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'da toprağa verildi. Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada 2

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği ve yolda dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savrulurken, olay yerinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Kırıkkale motosiklet kazası
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