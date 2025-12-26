HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik"

Son dakika haberi: Bakan Kurum deprem bölgesinde yürütülen son çalışmalar hakkında bilgi verdi. 11 ilde afetin izlerinin silindiğini söyleyen Bakan Kurum "'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuk" dedi. Kurum yarın 455. konutun teslim edilmesi hakkında "Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslim süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları anlatıyor.

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik" 1

"AFETİN İZLERİNİ SİLİYORUZ"

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

  • 11 ilde afetin izlerini siliyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkması ülkemizin istikbalidir.
  • Depremzede 2,5 milyon kişi başka yerlere geçti.

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik" 2

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MUTLULUĞU VE ŞEREFİ"

  • 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik.

"BULGARİSTAN, İZLANDA KADAR ALANIN İNŞASI BİTMİŞ OLACAK"

  • Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız.
  • Deprem sonrası seferberlik ilan ettik. Asrın inşası Türkiye'nin başarısıdır. Her hafta deprem bölgesindeyiz.

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik" 3

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik" 4

Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıMardin’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü! Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Kurum bina deprem bölgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.