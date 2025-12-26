Bakan Kurum deprem bölgesinden "Sözümüzü tuttuk" diyerek duyurdu: "İzlanda kadar alanda inşayı bitirdik"

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslim süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları anlatıyor.

"AFETİN İZLERİNİ SİLİYORUZ"

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

11 ilde afetin izlerini siliyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkması ülkemizin istikbalidir.

Depremzede 2,5 milyon kişi başka yerlere geçti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MUTLULUĞU VE ŞEREFİ"

'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik.

"BULGARİSTAN, İZLANDA KADAR ALANIN İNŞASI BİTMİŞ OLACAK"