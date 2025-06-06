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Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ın göl manzaralı köy evleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ın göl manzaralı köy evleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi.

AW471701_04Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum
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