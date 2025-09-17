HABER

Bakan Kurum, Gürzel ve Ayduğan’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan’ı kabul etti. Kurum açıklamasında "İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti’ye yeni katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan’ı kabul etti.

"GÜÇ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “AK Partimize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Beykoz Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
