Bakan Kurum Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı! 729 binada hasar tespit edildi: "Yıkıp, inşa faaliyetlerine başlayacağız"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.

Depremde çok sayıda bina da hasar alırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışması başlatmıştı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZI DÜN İTİBARIYLA TAMAMLADIK"

Bakan Murat Kurum bugün yaptığı açıklamada çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık" dedi.

"729 BİNADAKİ BİN 36 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI VEYA YIKIK OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Kurum açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

"AĞIR HASARLI YAPILARI YIKACAK, İNŞA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız"