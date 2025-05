Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

TOKİ Başkanlığı öncülüğünde kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiğini ve Türkiye'ye örnek olacak bir şehircilik eserinin yükselişine şahit olunduğunu dile getiren Kurum, proje kapsamında 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşasının hızla devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Kahramanmaraş'ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık." dedi.

250 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bugün deprem bölgesi bir şantiyeye dönüştüyse, yenilenen her sokakta çocuklar geleceğe umutla bakıyorsa, bu önce milletimizin duaları, ardından da devletimizin gayretleri sayesinde olmuştur. Şu anda Maraş'ın ve diğer 10 ilimizin her yerinde kurumlarımızla, milletvekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla bu gönül seferberliğine devam ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar da kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii burada yeni uydu kentimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız sizlere biz söz daha vermiş, 'Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız.' demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500'e yakın konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz. Tüm bu konutların yanında, medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Bir yandan hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham kaynağı olacak Kapalı Çarşı'mızda restorasyona devam ederken diğer yandan geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşımızı, Kasaplar Çarşımızı da ihya ediyoruz. Bir taraftan Onikişubat Hayrullah Mahallemizdeki Toptancılar Sitemizde ticarethanelerimizi yenilerken diğer yandan İsa Divanlı Mahallemizde yapımı süren 263 konut, 88 dükkana ilave olarak yeni 288 konutumuzu ve ticarethanemizi 22 Mayıs'ta ihale ediyoruz."

Deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, kuyumcu hassasiyetiyle sürecin yürütüldüğünü dile getiren Kurum, "Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TECRÜBEYİ, BİRİKİMİ TÜM GÜCÜMÜZLE BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE 81 İLİMİZE YAYACAĞIZ"

Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz, bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız." dedi.

"MARMARA'NIN GÜVENLİĞİ ÜLKENİN GÜVENLİĞİYLE EŞ DEĞERDİR"

İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde hem İstanbul için hem de ülkemiz için önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Hep söylüyoruz deprem bölgesi istihdamın yüzde 20'si, üretimin yaklaşık yüzde 15'i. 11 ilimizde yaşadığımız bu depremde 81 il tek yürek olduk ve deprem bölgesine yetiştik. Ancak Marmara Bölgemiz ülke istihdamı ve üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını teşkil ediyor. Dolayısıyla Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğerdir. İstanbul'u bu manada çok önemsiyoruz ve 39 ilçe başkanıyla, büyükşehir belediye başkanımızla geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. Depreme dirençli bir İstanbul'u toplantıda konuştuk. Yapmamız gerekenleri hep birlikte istişare ettik, önerileri aldık ve yapılması gereken işler için talimat verdik. Deprem konusunda siyaset yapmayalım, deprem konusu ülkemizin, çocuklarımızın geleceğidir ve bu konuda hep birlikte hareket etmemizin gerektiğini ifade ettik. Bakanlık olarak tüm belediye başkanlarımıza 7/24 telefonumuzun ve kapımızın açık olduğunu ifade ettik. Devletimizin tüm afet bölgesinde gösterdiği kararlılığı, bilgi ve birikimi göstereceğine inanıyorum. Çünkü burada belediyemiz, devletimiz ve vatandaşımızla birlikte yürütmek durumundayız. İstanbul'un dönüşümü, İstanbul'un dirençli hale gelmesi için bu kararlılığı göstermek durumunda olduğumuzu ifade ettik."

İstanbul'da öncelikle 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sağlamak istediklerini belirten Kurum, komisyonda alınan kararların masada kalmayacağını dile getirdi.

(AA)