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  4. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası! Yanıt verdi...

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası! Yanıt verdi...

17.03.2025 16:50
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CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini iddia etmişti. Bakan Ersoy, iddialara konu olan arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği açıkladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası! Yanıt verdi...

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Bakan Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.’nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

CHP Milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı.

Ersoy, CHP’li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP’li Salıcı’nın Çed raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığının söyledi.

KÜLTÜR BAKANI ERSOY'DAN CHP'Lİ SALICIYA 5 KURUŞLUK TAZMİNATI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Salıcı’nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.

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Bakan Ersoy şunları ifade etti:

"Son günlerde bazı çevreler tarafından gündeme getirilen asılsız iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bakanlığımızın faaliyetleri, şeffaflık ve kamu yararı gözetilerek yürütülmektedir. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmakta, çarpıtılmış bilgiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İlgili konuya dair detaylar görselde açıkça ifade edilmiştir. Hukuka ve gerçeklere dayanmayan bu tür iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, her zaman olduğu gibi şeffaf ve ilkeli duruşumuzu koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Mehmet Nuri Ersoy
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