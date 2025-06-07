HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Memişoğlu: 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde; 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu: 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara’da 1049, İstanbul’da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur.

TAVSİYE VE UYARILARDA BULUNDU

Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralıTekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Manisa BŞB Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı! Durumu ağırManisa BŞB Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı! Durumu ağır

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaralı sayısı kaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü

Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Al Hilal teklifini yükseltti! Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

Al Hilal teklifini yükseltti! Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.