Bakan Memişoğlu, Ankara’da Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışını yaptı

Açılış programında Sağlık Bakanlığının yeni eğitim programı Sağlıklı Hayat Akademisi’nin (SAHA) ilk dersi yapıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun verdiği ilk derse tüm Türkiye’den çevrim içi katılım oldu.

Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Akademisi’nin ilk dersinde, 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşla buluştu.

Bakan Memişoğlu, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışında "Toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. İşte bugün çok önemli bir şeyi başlatıyoruz. O da SAHA dediğimiz, Sağlıklı Hayat Akademisi. Burada eğittiğimiz ki bugün 7 bin kişiyi eğiteceğiz ve onları da sağlık kültürünün bir parçası hâline getireceğiz. Bugün eğittiğimiz ve sağlık kültürüne adapte ettiğimiz insanlar, sağlıkçılar hariç toplumunun bu kesimleri de diğer insanlara sağlığını nasıl koruyacağını anlatacak ve bilinçli hâle getirecek. Toplumsal olarak hep beraber buna destek verirsek, bu konuda çabaları hep beraber desteklersek, medyasıyla, kültürlü insanlarıyla, bilim insanlarıyla herkes buraya çaba harcarsa bu işi çok çabuk hallederiz. Çünkü bugün biliyoruz ki Türk toplumunun kilo, hareketsizlik, beslenme sorunu, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı sorunu büyümekte. Onun için şimdiden bu önlemleri alacağız" dedi.

Memişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı Hayat Merkezlerine herkesin ulaşabileceğini düşünüyorum. Bugün ülkemizde şu anda 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Bu 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz toplumumuza tamamen ücretsiz. Fizyoterapistinden diyetisyenine kadar, psikoloğundan diş hekimine kadar, aile gelişiminden çocuk gelişimine kadar, gebe eğitiminden onların hamilelik sürecindeki desteğine kadar, koruyucu hekimlikten kanser taramalarına kadar her türlü imkânı ücretsiz veriyor. Biz son altı ayda 24 tane açtık, inşallah 2025 senesinde bunu 100’e tamamlayacağız. Bunlar, aile hekimlerimizin yanında, gerektiği zaman direkt başvurulabilecek, gerektiği zaman aile hekimi tarafından randevu alınabilecek, hastaneden de bu konuda hekimleri buradan randevu alabilir, buradaki hizmetlere insanları yönlendirebilir hâle geldik. Ama buralar toplumun sahip çıkması gereken yerlerdir."