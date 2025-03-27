Bakan Memişoğlu: "Çorum şu anda Anadolu’nun göz bebeği bir şehir olmuş"

Bir dizi ziyarette bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Çorum’a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış töreninin ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bilgiler aldı. Bakan Memişoğlu’nun ziyaretinde kısa bir konuşma yapan Başkan Aşgın, "Çorum’da istişare ile çok iyi bir çalışma içerisindeyiz. Şehrin menfaati olan her konuda işbirliği içerisinde projeler sürdürüyor, aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çorum’daki çalışmalara dikkat çeken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Çorum benim 20 sene önce gördüğüm halinden çok farklı. 20 sene önce geldiğimde Çorum, Anadolu’nun küçük bir kasabası gibiydi. Şu anda Anadolu’nun göz bebeği bir şehir olmuş. Çorum’da çok güzel bir birliktelik sağlamışsınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiğiniz için Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Böyle samimi bir ortamda olduğumuz için de son derece mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır