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Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 08:59
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Son aylarda gündemden düşmeyen hastane skandallarının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı. Teftişler acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.

Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

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BAKANLIK DUYURDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı belirtilerek, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek" denildi.

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20 BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hastane
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Hastaneleri denetlemesinler ilk denetlemeyi tıp fakültelerinden başlasınlar. Yakında doktor sayısı fazla olacak ama işi bilen doktor bulamayacağız. Öğrencilere ders verecek hocalar ülkeden gitti. Her tarafa tıp fakültesi açıldı. Kimse sormuyor bu kadar tıp fakültesi açtınız ama bu öğrencilere eğitim verecek hocalar nerede? Siirt'e tıp fakültesi açılmış mesela buradaki Öğrencilere kim eğitim veriyor. Doktorların da durumu vahim. Bilgileri yetersiz. Hepsinin önünde cep telefonu açık ve gogle açık durumda. Oraya soruyorlar. Dua edelim internet kesilmesin. Liyakati bitirirsen çürüme başlar maalese
bırskın bu işleri siz önce bazı doktorlara saygıyı öğretin adam bizi izmir şehir hastsnwsinden kovalıyor şikayet ediyoruz sonuç yok reis nededi isteyen gidebilir dedi bu ülke 3-5 ahlaksız doktorun kendini beğenmiş doktorun esiri değil beğenmeyen yurtdışına çıksın
hastahane düzeni baştan aşağı değişmeli randevu sistemi ya kaldırılmalı yada daha farklı çözüm üretilmeli yada yoğunluk olan bölümler çoğaltılmalı randevusu olamayan hasta için doktorlara insiyatif verilmiş buda tam torpil işi olmuş ..Beyaz kod verildi artık bazı doktorlara ve hastahane çalışanlarına nasılsında diyemiyorsun bu bir gerçek toplumda kendini bilmeyen şahıslar çok ama herkesi aynı kefeye koyacan diye bişey yok ,denetim hem hastahaneler için hemde hastalar için gerekli maalesef kamu kurumlarında çalışanların çoğu görevini hakkıyla yerine getirmiyor görevini sahiplenmiyor
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