Bakan Murat Kurum duyurdu: Türk Telekom COP31'in teknoloji partneri oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde hazırlıklar ve iş birlikleri sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, süreç kapsamında Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sağlayacağı katkılar ile COP31 kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

TÜRK TELEKOM COP31'İN TEKNOLOJİ PARTNERİ OLDU

Bakan Kurum, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Telekom'un COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" olduğunu duyurdu.

COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumun bir araya getirildiğini belirten Kurum, iklim eylemindeki kararlılığın somut iş birlikleriyle güçlendirileceğini ifade etti.

#COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak iklim eylemindeki kararlılığımızı somut iş birlikleriyle taçlandırıyoruz.



Bu kapsamda ülkemizin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji… pic.twitter.com/7CQkDdHbQs — Murat KURUM (@murat_kurum) September 14, 2026

"TAAHHÜTLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Türk Telekom'un sürece dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sunacağı katkıyı önemsediğimizi; Türk Telekom'un da bu sürece ortak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık."

Kurum, COP31 sürecinde somut adımların öne çıkacağını vurgulayarak, "COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.