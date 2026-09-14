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Eşinin burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı.

Eşinin burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde tartıştığı eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca H.Ö., şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, bugün Samsun sevk edilen H.Ö., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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