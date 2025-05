Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması! 'Hafızaları tazelemekte yarar var'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bundan sonra bizlere düşen görev, terörsüz bir Türkiye ortamını kalıcı kılmak ve bu kardeşliğin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin tüm dünyaya örnek gösterildiği bir ülke olarak yolumuza devam etmektir." ifadelerini kullandı. Tekin, sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" başlığıyla yaptığı açıklamada, hafızaları tazelemekte yarar bulunduğunu belirtti.

AK Parti iktidarı öncesinde sadece güvenlik odaklı çözümler üretilen dar bir perspektifin hakim olduğunu, OHAL rejimi, boşaltılan köyler, Kürtçe müzik dinlemek dahil gündelik yaşamda karşı karşıya kalınan pek çok insani sorunun bulunduğunu hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Mesela AK Parti iktidarının ilk uygulamalarından birinin ne olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hükümet daha yeni kurulmuşken, 30 Kasım 2002 tarihinde OHAL rejimi sonlandırılarak önemli bir adım atılmıştı. Hemen ardından 150 binden fazla vatandaşın boşalttıkları köylerine geri dönüşleri mümkün hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşma da bu sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. O konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı, 'Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi farklı bir lezzete sahiptir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Her ülkede geçmişte hatalar yapılmıştır. Her ülke geçmişinde zor günler yaşamıştır. Türkiye gibi büyük bir devlet ve güçlü bir ülke, pek çok zorluğun harmanından geçerek bugünlere gelmiştir.'"

Bu vizyon doğrultusunda, Kürtçe müzik ve yayın yasağının kaldırıldığını, Kurmanci ve Zazaki dilinde kursların açıldığını, Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi kanalının hizmete alındığını ifade eden Tekin, üniversitelerde ilgili kürsülerin kurulduğunu, okullarda seçmeli derslerin konulduğunu, bu derslere öğretmen atamaları yapıldığını, devlet tarafından Kürtçe kültür ve sanat eserlerinin yayımlandığını, devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunların sahnelenmesine başlandığını anımsattı.

"YASAKSIZ TÜRKİYE İDEALİ BUGÜN ARTIK HAYATA GEÇİYOR"

Bütün bu düzenlemeler yapılırken, vesayet odakları tarafından insafsızca eleştirilen bu adımların bugün haklılığının çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Tekin, "O günlerde yapılan eleştiriler karşısında, bugün bu çevrelerin yüzleri kızarıyor mu, bilemiyorum. Açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlık döneminden bu yana ilmek ilmek ördüğü, herkesin inancını ve yaşam tarzını özgürce yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği, kardeşlik temeline dayanan 'yasaksız Türkiye' ideali bugün artık hayata geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu demokratik iklimi yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Tekin, "Bundan sonra bizlere düşen görev, terörsüz bir Türkiye ortamını kalıcı kılmak ve bu kardeşliğin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin tüm dünyaya örnek gösterildiği bir ülke olarak yolumuza devam etmektir." ifadelerine yer verdi.

Aziz şehitlere rahmet dileyen, kahraman gazilere şükranlarını sunan Tekin, emanete sahip çıkarak ve kardeşlik hukukunu yaşatarak Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır