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Bakan Tekin: Okuduğunu yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz" dedi.

Bakan Tekin: Okuduğunu yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması final programına katıldı. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yazarlar Özgür Balpınar, Pınar Bayram Yürüker, Alparslan Demir, Neşe Karakaya ve Muhittin Yenigün'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Biz özellikle bu yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz. Bunu teşvik ediyoruz. Ben belediye başkanımıza şunun için teşekkür ediyorum. Daha öncede ben birkaç yerde söyledim. Bizde çocuklarımıza bir şekilde okuma konusunda teşvikler yapıyoruz. Velilerimiz bu sürecin dışında kalıyordu. Belediye başkanımıza bunun için teşekkür ediyorum. Bu yarışmada yetişkin kategorisi de var. O da çok önemli. Ebeveynlerin haftalık okuma saatleri dünya ortalamasının 3'te 1'i düzeyindedir. Velilerimiz az kitap okuyor. Bu vesileyle bu süreci de hep beraber desteklemiş olacağız" dedi.

YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ

7 bin 668 okuyucunun katıldığı yarışmada 22 bin 900 adet kitap okundu. Yarışmayı kazanan birincilere 30 bin lira, ikincilere 20 bin lira, üçüncülere 15 bin lira ve dördüncülere 10 bin lira, beşincilere 7 bin 500 lira, 6,7,8,9 ve 10'unculara 5 bin lira verildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin
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