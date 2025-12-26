Bakan Tunç "İlk kez" diyerek duyurdu! 11. Yargı Paketi ile neler değişti?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ve cezaevindeki tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Huzur ve güvenlik artacak" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, örtülü suçlarda cezaların artırıldığını söyledi.

Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İki yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmama gibi bir eleştiri söz konusuydu. Bu hafta itibari ile görüşülüp milletvekillerimiz tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan 11. yargı paketi sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var.

Başta toplumsal, huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler var. Örgütlü suçlar, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketi ile artırılmış oldu. Daha öncesinde dört yıldan sekiz yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası beş yıldan on yıla çıkarıldı hem alt sınıf hem üst sınır yükseltildi.

"CEZA KANUNUMUZA İLK KEZ GİRDİ"

Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamak maksadıyla burada önemli bir düzenleme var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılması örgütlü suçlar kapsamında çocukların suç da kullanılması suça itilmesini önlemek için özellikle bu suçlar bakımından artırım sebebi sayıldı. Bu da ceza kanunumuza ilk kez giren bir husus oldu.

Çocukların korunması ile ilgili suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışmada şu anda yapılıyor Meclisimizde. Meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların suçtan uzak tutulması bakımından hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından meclis araştırma komisyonumuzun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde yeni yasal düzenlemelerde önümüzdeki günlerde yapılacak."