Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Salia ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için bulunduğu Malta'nın başkenti Valetta'da, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya gelerek, adli iş birliği kapsamında ülkeler arasında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti.

"HER ALANDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tunç, “Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan’la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)

