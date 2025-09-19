HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Salia ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile Malta’da bir araya geldi.

Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Salia ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için bulunduğu Malta'nın başkenti Valetta'da, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya gelerek, adli iş birliği kapsamında ülkeler arasında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti.

"HER ALANDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tunç, “Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan’la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci olay! Afganistanlı genç otelin penceresinden düşerek öldüFeci olay! Afganistanlı genç otelin penceresinden düşerek öldü
İstanbul ve Mersin’de yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandıİstanbul ve Mersin’de yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Gürcistan Yılmaz Tunç
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.