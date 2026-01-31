HABER

Bakan Tunç: "Sanal tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketinde partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, "Sanal tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Kadın Kolları tarafından Bartın Öğretmenevi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" programında yaptığı konuşmada, çalıştayın önemine dikkat çekerek, kadınların aileyle ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevapların mutlaka AK Parti Genel Merkezi tarafından titizlikle değerlendirileceğini ve dikkate alınacağını ifade etti.
Konuşmasında ailenin önemine de vurgu yapan Adalet Bakanı Tunç, "Aile politikaları önemli ailenin korunması çok önemli. Aile en güvenli limandır. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmemiz lazım. Onları kötü alışkanlıklardan korumanın en önemli yolu aile kurmalarını sağlamak. Dolayısıyla ailelerin sayısını artırmamız lazım. Aileyi tehdit eden akımlara da hiç fırsat vermeyeceğiz. Özellikle bu konuda aldığımız tedbirler, yapacağımız yasal düzenlemeler var. Maalesef küresel bazı sapkınlıklar, bunların propagandası, ne medeniyet anlayışımıza ne dinimize ne geleneğimize uymayan birtakım sapkınlıklar var. Bu sapkınlıklardan ailelerimizi koruyacağız" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZ ELİNDE TELEFON NE YAPTIĞINI BİLMİYORUZ"

Yılmaz Tunç, sanal alemin ve sanal suçların yaygınlaştığı günümüzde çocukların korunmasının önemine de dikkat çekerek, "Sanal alem, sanal dünya, internet. Elinde telefon ne yaptığını görmüyoruz, bilmiyoruz. Gencimiz, çocuğumuz odasına çekiliyor, her türlü riske açık, dolandırıcılığa açık, her türlü istismara da açık. Dolayısıyla bu tehditlerden özellikle bu tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız. Bu konuda çalışmalar var. Özellikle çocukların ve gençlerin yasa dışı bahis, sanal kumar gibi tehlikelerden uzak tutulması yine gençlerimizin uyuşturucu illetinden uzak tutulması. Bugüne kadar yapılanlara ilaveten yapacağımız çalışmalarla bunları da tüm bakanlıklar olarak takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KADINA ŞİDDET KONUSUNDA CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK KARARLI"

Kadına şiddetin önlenmesi için büyük bir mücadele verildiğini de kaydeden Tunç, AK Parti iktidarının kadınlara verdiği önemler konusunda, "Kadına şiddet olaylarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, çok kararlı. 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir diyor' Cumhurbaşkanımız. Bugüne kadar yapılan yasal düzenlemeler var. Kadına şiddetle ilgili cezaları arttırdık. Kadına şiddet, kasten yaralama suçları ceza kanunumuzda tutuklama sebebi sayıldı. Kadına yönelik suçların cezalarını daha yüksek verilmesi ile ilgili düzenlemeler hayata geçti. Israrlı takip, müstakil bir suç haline getirildi. Kadınlarımızın iş hayatına katılması için bir takım teşvikler var. Kız çocuklarımızın eğitimi gibi konulara Cumhurbaşkanımızın eşi, hanımefendi çok önem veriyor" diye konuştu.

Bakan Tunç, çalıştay öncesinde ise katıldığı Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 41 yıldır devam eden terör belasından kurtulmanın mücadelesini verdiklerini, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge"yi başaracaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

internet Yılmaz Tunç çocuklar
