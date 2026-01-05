HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Tunç, şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Bakan Tunç, şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle anıyorum. Vücudunu siper ederek yüzlerce canın kurtulmasını sağlayan Fethi Sekin'i ve adalet teşkilatımızın değerli mensubu Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz hatıralarına daima sahip çıkacak, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktaracağız. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm şehitlerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek ‘Terörsüz Türkiye’ idealimize mutlaka ulaşacak; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta buz tutan şelalede kartpostallık görüntüler oluştuTokat'ta buz tutan şelalede kartpostallık görüntüler oluştu
Isparta'da komandolar mezun oldu, aileler gurur ve duygu dolu anlar yaşadıIsparta'da komandolar mezun oldu, aileler gurur ve duygu dolu anlar yaşadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.