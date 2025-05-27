Bakan Tunç'tan '27 Mayıs' açıklaması: "Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir.

"EN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLARAK HAFIZALARIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, aziz milletimizin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, Hukuk Devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, #TürkiyeYüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınıyorum.

"Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum"