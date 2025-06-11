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Bakan Tunç'tan HSK heyetiyle birlikte Anıtkabir'e ziyaret! Dikkat çeken anlar: Çiçek bıraktı, dua etti

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Ufuk Dağ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Başkanı sıfatıyla yeni yönetimle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yılmaz Tunç, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakırken, Atatürk için de dua etti. Ziyaretin ardından bir de paylaşım yapan Tunç, "Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şâd olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç başkanlığındaki yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Tunç ve göreve yeni başlayan HSK üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

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ATATÜRK İÇİN DUA ETTİ

Yılmaz Tunç, mozoleye çelenk bırakırken dua okudu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tunç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin teminatı olan hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yargı bağımsızlığı ve hakimlik-savcılık güvencesini esas alan bir anlayışla görev üstlenen Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğunuz Cumhuriyetin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışacağız.

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"CUMHURİYETİMİZİN YÜKSEK DEĞERLERİNİ DAHA DA YÜCELTMEK..."

Planlı bir reform stratejisi içerisinde insan kaynağından fiziki ve teknolojik altyapıya, mevzuattan uygulamaya kadar her alanda gelişmeye devam eden yargı sistemimizi hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan daha erişilebilir ve daha güvenilir yapmanın gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanında karşılık bulan adalet anlayışını yaşatmak ve emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüksek değerlerini daha da yüceltmek azmimizi bir kez daha aziz hatıranız önünde saygıyla ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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"ATATÜRK VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN"

Bakan Tunç ziyaretin ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyelerimizle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettik.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladık.

Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz.

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Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hâle gelmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız.

Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Anıtkabir Adalet Bakanı atatürk hsk
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