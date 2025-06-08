Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi devam ediyor. Sabah saatlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ederken Başhekim İsmet Topçu, Zeyrek'in durumuyla ilgili "İyi ya da kötü diyemeyiz" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

1 BAŞSAVCIVEKİLİ, 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Tunç, konuyla ilgili 1 Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

"2 KİŞİNİN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADELERİ ALINDI"

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir.

Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."