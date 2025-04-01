Bakan Tunç'tan 'işkence' ve 'kötü muamele' iddialarına yanıt! "Gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır"

Bazı haberlerde tutuklulara yönelik 'işkence' ve 'kötü muamele' yapıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Bakan Tunç iddiaları kesin bir dille yalanlarken, "Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir" dedi.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklama şu şekilde:



"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur.

"TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER, DEVLETİMİZE EMANETTİR"

Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.

"AKSİ BİR DURUM ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.

"İDDİLAR GERÇEK DIŞIDIR, VİCDAN VE İZANDAN YOKSUN İFTİRALARDIR"

İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.

Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"