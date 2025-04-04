Bakan Tunç'tan Mahir Polat açıklaması! "Bütün kontrolleri eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç paylaşımında, gündeme gelen iddiaları yalanladı ve şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.

"SAĞLIK DURUMU HEKİMLER TARAFINDAN DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

"SAĞLIK KONTROLLERİ VE İLAÇLA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

"ADLİ TIP KURUMU'NA SEVKİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

"BÜTÜN KONTROLLERİ EKSİKSİZ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMEKTEDİR"

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir"