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Bakan Tunç’tan özür diledi! Serbest bırakılan Burak Bekiroğlu’nun avukatından açıklama: “Öfke ve hatalı üslupla yazıldı özür diliyoruz”

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tahliye edilen Bekiroğlu'nun avukatından açıklama geldi.

Bakan Tunç’tan özür diledi! Serbest bırakılan Burak Bekiroğlu’nun avukatından açıklama: “Öfke ve hatalı üslupla yazıldı özür diliyoruz”
Melih Kadir Yılmaz

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahta Tunç ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınmıştı. Bekiroğlu sonrasında ise tutuklanmıştı.

BEKİROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tutuklandıktan sonra tahliye edilen Bekiroğlu'nun avukatı Serdar Öktem bir açıklama yayınladı. Öktem tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KASIT BULUNMAMAKTADIR, ÜZÜNTÜMÜZÜ DİLE GETİRMEK İSTERİZ"

"Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı eksik, teyite muhtaç ve hatalı bilgilerden yola çıkarak yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve kullanılan üsluptan ötürü özrümüzü samimiyetle dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz"

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Yılmaz Tunç
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