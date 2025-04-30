Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Al ve olmaz, süreçte pazarlık söz konusu değil"

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci. Sürece ilişkin olarak Adalet Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Süreçte herkesin sorumlu davranması gerektiğini aktaran Bakan Tunç, "Özellikle sorumluluk makamındaki kişilerin bu sürece zarar vermemesi gerekiyor. Olumlu katkı yapmaları gerekiyor. Sorumluluk makamında olanlar konuşla yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı. Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor. Bu konu Türkiye için çok önemlidir." dedi.

"BURADA TOP OYNAMIYORUZ, BUNDAN KAÇINMAK GEREK"

Tülay Hatimoğulları'nın "top iktidarın sahasında ifadesi"ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Top iktidarda demek, burada top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bu sürecin devam etmesi lazım. Topun iktidarda olması söz konusu değil, bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık.DEM'in talepleri oldu cezaevindekilerin şartlarıyla ilgili. Hasta tutuklu hükümlülerin şartlarıyla ilgili talepler, bir pazarlık müzakere söz konusu değil. Al-ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak." şeklinde konuştu.