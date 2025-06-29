Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı... Bir açık ceza infaz kurumu boşaltıldı

Türkiye genelinde son iki günde 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldi. Sakarya, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Bolu, Gaziantep ve Bilecik'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkan yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Tunç şimdiye kadar 17 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklama şu şekilde:



"26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

GÖLPAZARI'NDAKİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BOŞALTILDI

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz"