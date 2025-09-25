Bakan Tunç'tan yeni anayasa çıkışı! "Bu ülkenin darbe anayasası ile yönetilmemesi lazım"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen “Türkiye Yüzyılları Buluşmaları” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğinin sinyalini veren Bakan Tunç, "Milletimiz bu eser siyaseti sayesinde AK Parti'den vazgeçmedi. İnşallah 2028 yaklaşırken yine vazgeçmeyecek. Yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek" ifadelerini kullandı.

"BUNU TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE YAPACAĞIZ"

Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğuna da vurgu yapan Tunç, "Anayasamızdaki bu darbe anayasasındaki vesaitçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük atılımlar, reformlar gerçekleştirildi. Tabii ki biz bunlarla yetinmiyoruz. Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Bu ülkede artık Türkiye yüzyılına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil milletin temsilcileri tarafından hazırlan millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim diyoruz. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanırsa bu ülkemizin hayrına olur ve milletimize olan bu borcumuzu da ödemiş oluruz. Ve inşallah bunu tabii ki Türkiye yüzyılını inşa edebilmemiz için bunu terörsüz Türkiye ile yapacağız" dedi.

Bakan Tunç açıklamalarının devamında ise "Etnik kökeni ne olursa olsun herkes için temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Olağanüstü hali kaldırdık. Kürtçe yayınlar, seçmeli dersler, ana dilde savunma hakkı tanındı" ifadelerini kullandı.