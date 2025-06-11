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Bakan Tunç tek tek sıraladı! Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 2 kişinin gözaltında olduğunu belirten Tunç bilirkişi raporundaki 6 maddeyi sıraladı.

Bakan Tunç tek tek sıraladı! Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusur
Ufuk Dağ

Türkiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonrası hayatını kaybetmesine üzülürken bilirkişi raporundaki detaylar belli oldu. Bakan Tunç rapordaki 6 kusuru sosyal medya hesabından sıraladı ve, "Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.

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Adalet Bakanı Tunç soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;
▶️ Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
▶️ Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
▶️ Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
▶️ Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
▶️ Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
▶️ Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı
tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Ferdi Zeyrek
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