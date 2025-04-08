Bakan Uraloğlu açıkladı! 2 yılda 22 milyondan fazla yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nın 6,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Kayaşehir, Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Onurkent ve Metrokent olmak üzere toplam 5 istasyondan oluşan hattımız sayesinde Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı’na; Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegrasyonu sağlıyoruz" dedi.

Hattın işletmeye alınmasıyla; kent merkeziyle başta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir’deki yoğun nüfusa sahip toplu konutlar olmak üzere, bölgede hızlı bir ulaşımı sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, hat sayesinde vatandaşların Kayaşehir – Mahmutbey arasında 20 dakikada, Metrokent – Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arasında 29 dakikada, Başakşehir’deki Metrokent istasyonu ve İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bakırköy (Kirazlı) arasında ise 23 dakikada seyahat edebildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Bakanlık olarak İstanbul’da Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı hatlarını hizmete aldıklarını dile getirdi. Geçen yıl mart ayında ise Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimi ile Bakanlık olarak İstanbul’da hizmete aldıkları hat uzunluğunun 161,8 kilometreye ulaştığını anımsattı.