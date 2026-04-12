Bakan Uraloğlu: "Antalya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2’nci havalimanı oldu" açıklamasında bulundu.

"YOLCU SAYISI GEÇEN YILIN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTTI"

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı’nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499’a ulaştı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sulama boruları alevlere teslim olduSulama boruları alevlere teslim oldu
Karaman'da trafik kazası: 6 yaralıKaraman'da trafik kazası: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

