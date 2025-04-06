Bakan Uraloğlu: "Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin önemine işaret ederek, "Söz konusu projemiz Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralamış olacak. Toplamda 16 bin 17 metre uzunluğunda bir güzergah inşa ediyoruz. Esasında baştaki uzunluğu da katarsak yaklaşık 18,5 kilometrelik bir güzergah inşa ediyoruz. Projemiz Sincan'dan başlayıp Yenikent'e uzanan 12 kilometrelik Başkentray banliyö hattını ve Yenikent'ten Kazan Soda Tesisleri'ne 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da kapsıyor. Sincan-Yenikent arasında yeni çift hatlı bir demir yolu yapıyoruz ve bu hatta OSB, Yenikent-1, Yenikent-2, iki adında 3 yeni istasyon kuruyoruz. Böylece Başkentray banliyö hattını Yenikent'e kadar uzatmış olacağız. Projemiz tamamlandığında Başkentray banliyö hattını Sincan istasyonu üzerinden 1'inci Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre etmiş olacağız. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunun hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir toplu taşımayla metropol sistemine bağlayacağız, ilave edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'4,5 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK'

Uraloğlu, Kazan Soda Tesisleri'ne bağlanacak iltisak hattı sayesinde yılda yaklaşık 4,5 milyon ton yük taşınacağını belirterek, "Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sağlamış olacağız. Ayrıca şu anda TIR'larla taşınan soda külünü demir yoluna kaydırarak karbon emisyonun azalmasına da katkı sağlayacağız. Projemiz sadece ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacak. Ülkemizin uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak çok kıymetli bir adım olacak inşallah. Projemizde altyapı işlerinde yaklaşık yüzde 85, üst yapı işlerinde yüzde 44'lük bir ilerleme kaydettik. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 99 tamamladık. Toplam 408 metre uzunluğundaki dört köprümüzün inşasında yüzde 88'lik bir orana ulaştık. Üst yapı için ihtiyacımız olan 3 bin 560 ton rayın 3 bin 467 tonunu aşağı yukarı tamamını sahaya sevk ettik. Bunu da özellikle Kardemir'den temin ettiğimizi belirtmek isterim. Şu anda sahada 268 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'DEMİR YOLU AĞIMIZI 13 BİN 919 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'

Proje genelinde şu anda yaklaşık yüzde 90 oranında bir fiziki ilerlemeye ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Tüm bu ilerlemeler ışığında inşallah altyapı ve üst yapı işlerimizi bu yılın üçüncü çeyreği içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sinyalizasyon ihalesini de yine bu yıl içerisinde muhtemelen bu ay içerisinde yaparak ondaki çalışmalara da devam edeceğiz. Tüm güzergahın sinyalli ve elektrikli olarak banliyö yolcu ve yük trafiğinin açılması ise 2027 yılı başında planlıyoruz. Hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattık. Demir yollarını Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden bir devlet politikası haline getirdik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu, 2 bin 151 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Bizleri bir araya getiren Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda demir yolu projemizle birlikte Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi birçok demir yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır