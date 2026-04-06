Bakan Uraloğlu duyurdu: "Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da bir süredir devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerle ilgili açıklamada bulundu.

1 TÜRK GEMİSİ HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu.

Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı 8'e düştü"