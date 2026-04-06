Bakan Uraloğlu duyurdu: "Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da bir süredir devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu.
Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı 8'e düştü"
