Bakan Uraloğlu ile Bakan Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda incelemede bulundu

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret etti.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlar, devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi aldı.

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahındaki çalışmaları da inceledi.

Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti. (AA)